Ex-soldado relata agressões em quartel do Exército em Pirassununga (SP) Suspeitos do crime foram expulsos e enfrentam processos judiciais Cidade Alerta Interior SP|Do R7 03/06/2025 - 21h11 (Atualizado em 03/06/2025 - 21h11 )

Um ex-soldado do Exército Brasileiro revelou as agressões e os abusos sofridos por colegas em um quartel de Pirassununga (SP). O jovem, que enfrenta estresse pós-traumático, não recebe o tratamento médico adequado e passa por dificuldades financeiras, dependendo do apoio dos familiares. Os agressores foram expulsos e enfrentam processos judiciais.