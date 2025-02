Exército expulsa 6 militares suspeitos de agressões a soldado em Pirassununga Em janeiro, militar foi agredido fisicamente e teve partes íntimas violentadas após formatura Cidade Alerta Interior SP|Do R7 25/02/2025 - 09h44 (Atualizado em 25/02/2025 - 09h54 ) twitter

O Exército Brasileiro expulsou seis militares do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Pirassununga, suspeitos de agredir e torturar um soldado de 19 anos, durante uma ação no quartel em 16 de janeiro. O caso gerou grande repercussão e foi investigado pelo exército, por meio de um inquérito policial militar. A agressão aconteceu durante o expediente no quartel, após uma formatura. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo soldado agredido, ele foi orientado por um cabo a realizar tarefas, e ao chegar no local, o soldado encontrou outros militares, que estavam armados com cabos de vassoura, ripas de madeira e um remo, e o forçaram a baixar a farda. Ele então foi agredido fisicamente, espancado nas nádegas e teve partes íntimas violentadas; as agressões pararam quando a vítima conseguiu fugir do local.