Família de mulher que teria se matado na Bélgica desconfia da morte e busca respostas Brasileira vivia com o marido francês e apareceu morta dias depois de ser promovida no trabalho Cidade Alerta Interior SP|Do R7 30/01/2025 - 10h34 (Atualizado em 30/01/2025 - 10h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Natália Martinelli Suzuki, uma brasileira de 31 anos, foi encontrada morta em outubro de 2024 na casa onde vivia com seu marido francês.

Embora o seu companheiro tenha alegado que a brasileira atentou contra a própria vida, a família de Natália, que mora na região de Ribeirão Preto (SP), ainda busca respostas sobre a morte.

A vítima teria sido promovida na multinacional onde trabalhava e estava muito feliz com a nova oportunidade. Mas, mesmo assim, dias depois, veio a notícia da súbita morte, causando estranheza na família e nos amigos de Natália.

A mãe da vítima fala sobre as dúvidas que foram surgindo em meio à investigação que está em andamento e as descobertas que já se têm sobre alguns aspectos do pós-morte.