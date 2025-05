Família espera por justiça em caso de espancamento que resultou em morte em Franca (SP) Acusado do crime responde em liberdade e alega legítima defesa Cidade Alerta Interior SP|Do R7 14/05/2025 - 20h22 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h22 ) twitter

Em junho de 2022, um homem de 46 anos foi brutalmente espancado após uma discussão em um bar no Parque das Esmeraldas, em Franca (SP). O acusado, que se apresentou à polícia, responde ao crime em liberdade e alega legítima defesa. Três anos depois, as filhas da vítima clamam por justiça e aguardam a condenação do suspeito. O júri popular do caso está marcado para esta quinta-feira (15).