Final feliz: cachorro vira-lata que fugiu durante temporal é encontrado
Cidade Alerta Interior SP|Do R7 04/02/2025 - 11h18 (Atualizado em 04/02/2025 - 11h18 )

O cão vira-lata que fugiu de casa durante um temporal em Ribeirão Preto (SP), há mais de um mês, foi encontrado. O animal, chamado Jagunço, foi avistado em um terreno próximo à via Norte por moradores de um prédio, que fizeram postagens em redes sociais para que o cão fosse resgatado.

O tutor do animal, Cassius da Silva, que desde antes do Natal estava o procurando, foi até o local e reconheceu o cão. Ele foi levado para casa e já está sob os cuidados e amor da família. Para não sumir de novo, as travas do portão da residência foram reforçadas.