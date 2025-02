Golpe pode ter lesado produtores em até R$70 milhões Toneladas de café desapareceram em Altinópolis (SP) Cidade Alerta Interior SP|Do R7 17/01/2025 - 19h21 (Atualizado em 17/01/2025 - 19h33 ) twitter

Um golpe milionário em Altinópolis (SP) pode chegar a R$70 milhões e envolve um dos produtos mais caros na atualidade: o café. Pelo menos 40 boletins de ocorrência foram registrados hoje (17) na delegacia da cidade.

Todas as vítimas relataram o mesmo problema. São produtores rurais que confiaram em um casal de empresários que tem armazéns na região onde as sacas de café eram guardadas. E toneladas do produto agora estão desaparecidas.