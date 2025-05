Golpista engana analista com promessa falsa de investimento Vítima perdeu mais de R$ 300 mil reais Cidade Alerta Interior SP|Do R7 02/05/2025 - 21h12 (Atualizado em 02/05/2025 - 21h12 ) twitter

Um analista financeiro foi vítima de um golpe após ser convencido por uma suposta empresária de Singapura, identificada como Daisy, a investir em uma plataforma fraudulenta. O contato foi feito por redes sociais, com a promessa de triplicar o valor aplicado. Apesar de receber retornos iniciais, a vítima percebeu o golpe ao tentar realizar o saque. A plataforma operava com uma moeda difícil de rastrear e sem vínculo com instituições bancárias.