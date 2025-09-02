Logo R7.com
Homem acusado de matar idoso em Sertãozinho (SP) aguarda decisão do STJ

Crime gravado por câmeras chocou pela violência; defesa tenta evitar júri popular

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

O caso do homem acusado de espancar e matar um idoso em Sertãozinho (SP) aguarda decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O crime, registrado por câmeras de segurança em agosto de 2024, chocou pela brutalidade. A defesa tenta evitar o júri popular, enquanto o Ministério Público recorreu da soltura inicial. O suspeito responde por homicídio qualificado.

