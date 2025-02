Homem de Ribeirão Preto condenado por estupro é reconhecido por câmeras e preso em SP Marcelo Salvador Micheli, de 54 anos, estava foragido há 9 anos e foi detido pela GCM de São Paulo, com ajuda de programa que reúne mais de 23 mil câmeras Cidade Alerta Interior SP|Do R7 12/02/2025 - 10h16 (Atualizado em 12/02/2025 - 10h16 ) twitter

Depois de quase 10 anos, um ribeirão-pretano condenado pela Justiça por estuprar uma adolescente foi preso. Marcelo Salvador Micheli, de 54 anos, estava foragido desde 2016 e foi detido pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) na capital paulista. A prisão aconteceu com a ajuda do Smart Sampa, programa que reúne mais de 23 mil câmeras de monitoramento - algumas com reconhecimento facial.