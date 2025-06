Homem é assassinado pelo enteado em Ribeirão Preto (SP) Suspeito se entregou após ser ameaçado por criminosos da própria comunidade Cidade Alerta Interior SP|Do R7 27/06/2025 - 20h21 (Atualizado em 27/06/2025 - 20h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi morto a facadas pelo enteado na comunidade da Locomotiva, zona norte de Ribeirão Preto (SP). O autor do crime entregou-se à polícia após receber ameaças de criminosos locais. A faca usada no assassinato foi encontrada na garagem da casa do suspeito. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML, e o acusado está à disposição da Justiça.