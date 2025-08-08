Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Homem é condenado a 32 anos por assassinato de sargento aposentado em Ribeirão Preto (SP)

Família da vítima recorre para aumentar a pena; parte dos suspeitos segue foragida

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

Emerson Pereira da Silva foi condenado a 32 anos e um mês de prisão pelo assassinato do sargento aposentado Darie Tremura, em Ribeirão Preto (SP). O crime ocorreu em fevereiro de 2024, durante um assalto registrado por câmeras de segurança. Emerson tentou fugir, mas foi preso no Paraná. A defesa da família busca aumentar a pena, enquanto outros envolvidos permanecem foragidos.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.