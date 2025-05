Homem é condenado por homicídio de sapateiro em Franca (SP) Defesa busca recurso alegando irregularidades no julgamento Cidade Alerta Interior SP|Do R7 15/05/2025 - 21h34 (Atualizado em 15/05/2025 - 21h34 ) twitter

O julgamento de Caio Reis pelo homicídio do sapateiro Júnior Borges, em Franca (SP), terminou com condenação de 4 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. O crime, registrado por câmeras em 2022, comoveu a cidade. Os filhos da vítima compareceram à audiência e enfrentaram o réu. A defesa de Caio busca recurso, alegando irregularidades no julgamento.