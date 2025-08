Homem é encontrado morto com sinais de violência em terreno na Via Norte, em Ribeirão Preto (SP) A vítima teve o órgão sexual decepado e a polícia não localizou o resto mortal Cidade Alerta Interior SP|Do R7 05/08/2025 - 20h07 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h07 ) twitter

Um homem de 49 anos foi encontrado com sinais de violência em um terreno na Via Norte, em Ribeirão Preto (SP) na manhã desta terça-feira (05). A vítima teve o órgão sexual decepado e a polícia não localizou o resto mortal. O corpo estava próximo a um cachorro acorrentado, e as autoridades não descartam a possibilidade de envolvimento do animal. Dois moradores do local também estão sendo investigados. O caso segue sob apuração da Polícia Civil.