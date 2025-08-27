Homem é encontrado morto em praia artificial de Rifaina (SP) Vítima havia sido vista sozinha momentos antes e polícia aguarda laudo para confirmar afogamento Cidade Alerta Interior SP|Do R7 27/08/2025 - 19h44 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h44 ) twitter

Um homem de 44 anos foi encontrado morto na praia artificial de Rifaina (SP). Banhistas acionaram a Guarda Civil ao verem o corpo. A principal suspeita é de afogamento. Segundo testemunhas, ele havia passado por uma clínica de recuperação e foi visto pela última vez caminhando sozinho na areia. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o laudo do IML para confirmar a causa da morte.