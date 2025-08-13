Homem é preso após esmagar o para-brisa do carro de ex-companheira e violar medida protetiva Ataques ocorreram mesmo com restrição judicial e na presença do filho do casal na cidade de Nova Granada (SP) Cidade Alerta Interior SP|Do R7 13/08/2025 - 19h24 (Atualizado em 13/08/2025 - 19h24 ) twitter

Um homem foi preso em Nova Granada (SP) após descumprir uma medida protetiva e agredir verbal e fisicamente sua ex-companheira, uma operadora de caixa. Durante o ataque, ele também esmagou o para-brisa do carro da vítima. Mesmo com histórico de violência, o agressor agiu na presença do filho do casal. A Polícia Militar foi acionada após sucessivas ameaças e efetuou a prisão em flagrante.