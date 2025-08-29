Homem em situação de rua é detido após agredir companheira em Ribeirão Preto (SP) Guarda Metropolitana foi acionada por testemunhas que presenciaram a agressão no centro da cidade Cidade Alerta Interior SP|Do R7 29/08/2025 - 19h24 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem em situação de rua foi detido na manhã desta sexta-feira (29) no centro de Ribeirão Preto (SP) após agredir a companheira, que tentava encerrar o relacionamento. A Guarda Metropolitana foi acionada por frequentadores que presenciaram a cena. O agressor resistiu à prisão, mas foi contido pelos agentes e levado à delegacia.