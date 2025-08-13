Logo R7.com
Homem em situação de rua é preso após soltar pit bull em cima de pessoa com deficiência auditiva

Animal foi resgatado e levado para atendimento; agressor responderá por lesão corporal e maus-tratos

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

Um homem em situação de rua foi preso em Ribeirão Preto (SP) após soltar seu pit bull contra uma pessoa com deficiência auditiva em um posto de combustíveis. Segundo relatos, o agressor alegou ter sido ameaçado pela vítima, que não conseguia se comunicar verbalmente. A Guarda Civil Metropolitana foi acionada e prendeu o homem por lesão corporal e maus-tratos. O cachorro foi resgatado e encaminhado para atendimento veterinário.

