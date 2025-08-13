Homem em situação de rua é preso após soltar pit bull em cima de pessoa com deficiência auditiva Animal foi resgatado e levado para atendimento; agressor responderá por lesão corporal e maus-tratos Cidade Alerta Interior SP|Do R7 13/08/2025 - 20h35 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h35 ) twitter

Um homem em situação de rua foi preso em Ribeirão Preto (SP) após soltar seu pit bull contra uma pessoa com deficiência auditiva em um posto de combustíveis. Segundo relatos, o agressor alegou ter sido ameaçado pela vítima, que não conseguia se comunicar verbalmente. A Guarda Civil Metropolitana foi acionada e prendeu o homem por lesão corporal e maus-tratos. O cachorro foi resgatado e encaminhado para atendimento veterinário.