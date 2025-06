Homem morre atropelado por caminhonete na rodovia em Ibitinga (SP) Motorista não identificou o que atingiu; corpo foi encontrado em vala no acostamento Cidade Alerta Interior SP|Do R7 18/06/2025 - 21h07 (Atualizado em 18/06/2025 - 21h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 38 anos morreu após ser atropelado por uma caminhonete na Rodovia Doutor Maurício Antunes Ferraz, em Ibitinga (SP). O corpo da vítima foi encontrado em uma vala no acostamento da via. O motorista da caminhonete relatou ter colidido com algo, mas não conseguiu identificar o que havia atingido. A Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária e o SAMU foram acionados e atenderam à ocorrência.