Idosa acamada morre durante incêndio em Jardinópolis (SP) Cinco pessoas, entre elas dois policiais militares, inalaram fumaça e precisaram de atendimento médico Cidade Alerta Interior SP|Do R7 14/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma idosa de 62 anos morreu em um incêndio na tarde desta quinta-feira (14), em Jardinópolis (SP). A suspeita inicial é que as chamas tenham começado por causa de um celular que estava sendo carregado. Cinco pessoas, entre elas dois policiais militares, inalaram fumaça e precisaram de atendimento médico. A perícia investiga as causas do incêndio, enquanto a Defesa Civil orienta os moradores a evitarem a área até que uma nova avaliação seja feita.