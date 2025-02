Idosa e ciclista morrem após acidentes envolvendo ônibus em Ribeirão Preto Em menos de uma hora, cidade registrou dois acidentes fatais; já são 8 mortes no trânsito ribeirão-pretano em 2025 Cidade Alerta Interior SP|Do R7 18/02/2025 - 09h21 (Atualizado em 18/02/2025 - 09h21 ) twitter

Tarde de acidentes e mortes no trânsito de Ribeirão Preto. Em menos de uma hora, duas pessoas morreram vítimas de acidentes envolvendo ônibus do transporte coletivo. Na Avenida Independência, um homem de 53 anos bateu de bicicleta na lateral de um ônibus e não resistiu aos ferimentos; pouco tempo antes, uma idosa de 82 anos foi atropelada por um coletivo, no cruzamento da rua Florêncio de Abreu com a Jerônimo Gonçalves. Dados apurados pelo jornalismo da Record apontam que já são 8 mortes em acidentes de trânsito em Ribeirão Preto, apenas em 2025.