Idosa morre atropelada por caminhão de gás em Rio Grande (RS) Motorista não viu a vítima ao dar ré e responderá por homicídio culposo Cidade Alerta Interior SP|Do R7 12/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h16 )

Uma idosa de 70 anos morreu após ser atropelada por um caminhão de gás no bairro Frederico Ernesto Buchholz, em Rio Grande (RS). O motorista, de 55 anos, não viu a vítima ao dar ré. Segundo o delegado Lucas Lima, o caso foi classificado como homicídio culposo, sem intenção de matar, mas com ausência de cuidado. O condutor prestou socorro e o teste do etilômetro deu negativo.