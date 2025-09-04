Idosa morre de pneumonia sem realizar raio-x em pronto-socorro de Sales (SP) Família denuncia omissão e abandono; prefeitura culpa ausência de acompanhante e rede elétrica Cidade Alerta Interior SP|Do R7 04/09/2025 - 19h35 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h35 ) twitter

Uma idosa de 85 anos morreu em decorrência de pneumonia após não realizar exame de raio-x em pronto-socorro de Sales (SP). A família denuncia negligência no atendimento e afirma que os aparelhos de raio-x estão encaixotados há três anos. A prefeitura alega que a instalação depende da companhia elétrica e que a falta de um acompanhante dificultou a assistência médica.