Idosa perde R$ 35 mil achando que falava com o bilionário Elon Musk Moradora da região de Ribeirão Preto conversou por mais de quatro meses e acreditava em presentes e relacionamento com homem mais rico do mundo

Cidade Alerta Interior SP|Do R7 26/01/2025 - 07h17

