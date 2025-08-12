Idoso com Alzheimer desaparece em Ribeirão Preto (SP) A família, desesperada, pede informações que possam ajudar, enquanto a polícia investiga o caso Cidade Alerta Interior SP|Do R7 12/08/2025 - 19h24 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um idoso de 78 anos com Alzheimer, identificado como Paulo Evaristo, desapareceu em Ribeirão Preto (SP) após sair de casa na madrugada de segunda-feira (11). Ele foi visto pela última vez no bairro Ribeirão Verde, possivelmente utilizando transporte público. A família, desesperada, pede informações que possam ajudar, enquanto a polícia investiga o caso.