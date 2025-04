Idoso de 79 anos perde o controle da bicicleta e morre ao cair em córrego Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas pela polícia para determinar as causas exatas do acidente Cidade Alerta Interior SP|Do R7 03/04/2025 - 13h45 (Atualizado em 03/04/2025 - 13h45 ) twitter

Um idoso de 79 anos morreu após perder o controle de sua bicicleta e cair no córrego Cubatão em Franca (SP).

Imagens de câmeras de segurança mostram Eurípedes Feliciano descendo a Avenida Doutor Ismael Alonso Y Alonso em alta velocidade, quando parece perder o freio da bicicleta. Ele bate no guard rail e acaba sendo projetado para dentro do córrego.

As gravações estão sendo analisadas pela polícia para determinar as causas exatas do acidente e a perícia investiga a suspeita de falha nos freios da bicicleta.