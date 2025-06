Idoso esfaqueado na fila do Bom Prato em Franca (SP) recebe alta Polícia divulga imagens para identificar agressor e apura motivação do ataque Cidade Alerta Interior SP|Do R7 13/06/2025 - 20h55 (Atualizado em 13/06/2025 - 20h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O idoso de 68 anos que foi esfaqueado na fila do Bom Prato em Franca (SP) recebeu alta hospitalar. A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal e divulgou imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar o agressor, que ainda não foi localizado. As investigações sobre a motivação do crime continuam, e a vítima deve prestar depoimento em breve.