Imagens flagram suspeito de matar namorada fugindo do local do crime
José Marcos de Souza é procurado por matar Suelen Cristina Honório após fim do relacionamento
Câmeras de segurança registraram o momento em que José Marcos de Souza, suspeito de matar Suelen Cristina Honório, foge em um caminhão. O crime aconteceu após ameaças ligadas ao término do relacionamento. A filha da vítima encontrou a mãe sem vida ao chegar em casa. A polícia busca o suspeito, que já tem histórico de violência doméstica.