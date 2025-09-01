Imagens flagram suspeito de matar namorada fugindo do local do crime José Marcos de Souza é procurado por matar Suelen Cristina Honório após fim do relacionamento Cidade Alerta Interior SP|Do R7 01/09/2025 - 19h30 (Atualizado em 01/09/2025 - 19h30 ) twitter

Câmeras de segurança registraram o momento em que José Marcos de Souza, suspeito de matar Suelen Cristina Honório, foge em um caminhão. O crime aconteceu após ameaças ligadas ao término do relacionamento. A filha da vítima encontrou a mãe sem vida ao chegar em casa. A polícia busca o suspeito, que já tem histórico de violência doméstica.