Incêndio atinge teto de oficina de concessionária e mobiliza Bombeiros, em Ribeirão Preto Fogo assustou funcionários em unidade na Zona Leste nesta terça (11); ninguém se feriu Cidade Alerta Interior SP|Do R7 12/02/2025 - 10h13 (Atualizado em 12/02/2025 - 10h13 )

Um incêndio nesta terça (11) assustou funcionários de uma concessionária que fica no cruzamento das avenidas Maria de Jesus Condeixa e Francisco Junqueira, na Zona Leste de Ribeirão Preto. O incêndio começou no teto da oficina. Segundo o Corpo de Bombeiros, a brigada de incêndio da empresa agiu rápido no princípio de incêndio até a chegada das equipes de socorro.