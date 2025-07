Incêndio destrói pensão no centro de Franca (SP) e deixa moradores em pânico Prefeitura utilizava o local para abrigar pessoas em situação de rua Cidade Alerta Interior SP|Do R7 11/07/2025 - 19h39 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h39 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções destruiu, na tarde desta sexta-feira (11), uma pensão no centro de Franca (SP), utilizada pela prefeitura para abrigar pessoas em situação de rua. De acordo com uma moradora, as chamas teriam começado por um curto-circuito no chuveiro, versão que é contestada pelo proprietário do imóvel. Apesar dos danos à estrutura, ninguém ficou ferido. A polícia investiga as causas exatas do incêndio.