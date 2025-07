Incêndio em oficina de Ribeirão Preto mobiliza bombeiros O proprietário conseguiu resgatar três cães ilesos e as chamas foram controladas rapidamente Cidade Alerta Interior SP|Do R7 03/07/2025 - 11h14 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h14 ) twitter

Um incêndio em uma oficina no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto (SP), mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros. O fogo começou após superaquecimento de fluido de amortecedor. O proprietário conseguiu resgatar três cães ilesos e as chamas foram controladas rapidamente, evitando danos às residências vizinhas. A área foi liberada após o trabalho dos bombeiros.