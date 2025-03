Investigação aponta novas provas relevantes no caso Vitória Maicol, apontado como mentor do crime, tinha fotos de Vitória e de outras jovens em seu celular Cidade Alerta Interior SP|Do R7 18/03/2025 - 11h30 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A investigação do caso Vitória revela novos detalhes sobre o principal suspeito, Maicol Sales dos Santos. O laudo da perícia do carro e do celular dele é aguardado para confirmar se os vestígios encontrados pertencem à adolescente desaparecida.

Maicol é apontado como mentor do crime, com evidências de comportamento obsessivo, incluindo fotos de Vitória e de outras jovens em seu celular.

A polícia investiga a possibilidade de ele ter agido sozinho, enquanto a defesa alega sua inocência.