Investigação avança no caso da jovem Vitória Até agora, um suspeito foi preso e o cativeiro onde ela foi mantida refém foi localizado Cidade Alerta Interior SP|Do R7 11/03/2025 - 10h22 (Atualizado em 11/03/2025 - 10h22 )

A polícia localizou o cativeiro onde Vitória Regina de Souza foi mantida antes de ser assassinada.

Michael Antônio dos Santos, dono do carro visto na cena do crime, é o único preso até agora. A perícia encontrou fios de cabelo e manchas de sangue no veículo. Testemunhas relataram contradições nos depoimentos de Michael e sua esposa, além de movimentações suspeitas do carro na noite do desaparecimento.

As investigações continuam com buscas intensas em Cajamar, São Paulo, e novas provas podem levar a mais prisões. Outros suspeitos, como Gustavo Vinícius e Daniel Lucas Pereira, também estão sob investigação.

A expectativa é que o cativeiro revele novas evidências sobre o caso que intriga o Brasil.