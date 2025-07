Investigação sobre a morte de Nathália Garnica revela contradições Depoimentos de familiares e do namorado levantam dúvidas sobre as circunstâncias do óbito Cidade Alerta Interior SP|Do R7 03/07/2025 - 11h19 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h19 ) twitter

A morte da veterinária Nathália Garnica, inicialmente registrada como natural, está sob investigação após laudo toxicológico indicar envenenamento por chumbinho. A polícia apura inconsistências sobre o local da morte e as ações realizadas, enquanto depoimentos contraditórios de familiares e do namorado levantam dúvidas sobre as circunstâncias do óbito.