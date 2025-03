Investigação sobre latrocínio em Jaborandi segue em andamento Polícia trabalha com a hipótese de crime premeditado envolvendo pelo menos quatro indivíduos Cidade Alerta Interior SP|Do R7 10/03/2025 - 10h21 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h21 ) twitter

A Polícia Civil investiga o caso de latrocínio ocorrido na cidade de Jaborandi. Uma idosa de 75 anos foi encontrada morta após um assalto em sua residência.

O laudo do Instituto Médico Legal foi inconclusivo, mas indicou lesões que sugerem trauma. O crime ocorreu durante a madrugada, e os criminosos fugiram com bens valiosos.

A polícia trabalha com a hipótese de crime premeditado, envolvendo pelo menos quatro indivíduos. A investigação continua, com foco em análise tecnológica e quebra de sigilo, buscando conexões com crimes anteriores na região.