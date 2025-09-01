Logo R7.com
Jovem é mantida em cárcere privado e torturada pelo namorado em São José do Rio Preto (SP)

Vítima sofreu agressões durante cinco dias e já havia pedido medida protetiva antes do crime

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

Uma jovem de 28 anos foi mantida em cárcere privado e torturada pelo namorado em São José do Rio Preto (SP). Durante cinco dias, ela sofreu agressões que causaram fraturas e cortes. O agressor, já procurado por tráfico de drogas, foi preso. A vítima teme por sua segurança e tenta se recuperar física e emocionalmente.

