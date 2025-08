Jovens são agredidos com martelo em Ribeirão Preto (SP) Imagens de câmera de segurança mostram homem descendo de caminhonete para atacar as vítimas Cidade Alerta Interior SP|Do R7 04/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h58 ) twitter

A Polícia de Ribeirão Preto (SP) investiga uma agressão violenta contra três jovens, ocorrida na última sexta-feira (01). O ataque, registrado por câmeras de segurança, mostra um homem descendo de uma caminhonete e agredindo as vítimas com um martelo. O caso, classificado como lesão corporal, está sob investigação do oitavo distrito policial.