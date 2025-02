Justiça marca data de audiência e julgamento de PM que matou comerciante Ministério Público denunciou o acusado no final de janeiro deste ano Cidade Alerta Interior SP|Do R7 26/02/2025 - 10h15 (Atualizado em 26/02/2025 - 11h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No próximo dia 15 de abril, vai acontecer a audiência de instrução e julgamento do policial militar acusado de matar um comerciante depois de uma perseguição em Orlândia, no interior de São Paulo.

O acusado foi denunciado pelo Ministério Público no final de janeiro deste ano sob a alegação de ele ter atirado contra o jovem de 27 anos durante uma abordagem após uma perseguição policial, em outubro de 2024.