Justiça militar instaura inquérito para investigar agressões a soldado do Exército em Pirassununga (SP) Assessoria de imprensa informou que envolvidos serão punidos e expulsos da corporação Cidade Alerta Interior SP|Do R7 22/01/2025 - 13h01 (Atualizado em 22/01/2025 - 13h23 )

A justiça militar e a justiça comum instauraram inquéritos para investigar as agressões que um soldado sofreu, no último dia 16, dentro do quartel do Exército em Pirassununga, interior de São Paulo. Segundo o advogado da vítima, o jovem está muito abalado, tem tido acompanhamento médico e passou a tomar antidepressivos.

A assessoria de imprensa do Exército informou que os envolvidos serão punidos e expulsos da corporação.