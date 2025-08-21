Justiça nega pedido de anulação de provas de Elizabete Arrabaça e Luiz Garnica Provas incluem mensagens que indicam o envolvimento de Luiz com uma amante e o envenenamento da professora pela sogra Cidade Alerta Interior SP|Do R7 21/08/2025 - 19h34 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h34 ) twitter

A Justiça de Ribeirão Preto (SP) negou o pedido de anulação das provas encontradas nos dispositivos de Luiz Garnica e Elizabete Arrabaça, acusados da morte da professora de pilates Larissa Rodrigues. As defesas alegaram ilegalidade nas apreensões, mas o juiz afirmou que foram legais. As provas incluem mensagens que indicam o envolvimento de Luiz com uma amante e o envenenamento de Larissa por Elizabete.