Justiça nega pedido de anulação de provas de Elizabete Arrabaça e Luiz Garnica
Provas incluem mensagens que indicam o envolvimento de Luiz com uma amante e o envenenamento da professora pela sogra
A Justiça de Ribeirão Preto (SP) negou o pedido de anulação das provas encontradas nos dispositivos de Luiz Garnica e Elizabete Arrabaça, acusados da morte da professora de pilates Larissa Rodrigues. As defesas alegaram ilegalidade nas apreensões, mas o juiz afirmou que foram legais. As provas incluem mensagens que indicam o envolvimento de Luiz com uma amante e o envenenamento de Larissa por Elizabete.