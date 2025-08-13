Ladrão de bicicletas preocupa trabalhadores em Franca (SP) Criminoso age no início da manhã e deixa rastro de prejuízos na região industrial Cidade Alerta Interior SP|Do R7 13/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 19h38 ) twitter

Um ladrão de bicicletas tem causado transtornos no Distrito Industrial de Franca (SP), agindo sempre no início da manhã. Ele troca bicicletas furtadas por outras, prejudicando trabalhadores que dependem delas para se locomover. As vítimas suspeitam que o criminoso seja usuário de drogas. A Polícia Civil investiga os casos, enquanto empresas pedem mais segurança na região.