Lei de Feminicídio completa dez anos no Brasil Mas, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, número de crimes quase triplicou Cidade Alerta Interior SP|Do R7 12/03/2025 - 10h16 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h16 )

A Lei do Feminicídio no Brasil completou dez anos, mas os números de crimes quase triplicaram, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O caso de Evelin Cristina Alves Serrão, encontrada morta após tentativa de reatar com o ex-namorado, ilustra a gravidade da situação. A violência começa no psicológico e, se não combatida, evolui para o físico.

Em 2024, São Paulo liderou os casos de Feminicídio, seguido por Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia.

A importância de respeitar o ‘não’ das mulheres e a união dos órgãos para combater essa violência são temas centrais dessa discussão tão necessária.