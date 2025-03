Maicol Salles confessa e dá detalhes sobre a morte de Vitória Polícia concluiu que ele agiu sozinho e que não houve abuso sexual Cidade Alerta Interior SP|Do R7 19/03/2025 - 11h29 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h29 ) twitter

A confissão de Maicol Salles dos Santos surpreendeu a defesa e trouxe novos detalhes sobre o assassinato de Vitória Regina, de 17 anos.

Durante a madrugada do último dia 18, ele confessou o crime, assinando um documento que detalha como a encontrou e de que forma a matou. A polícia concluiu que ele agiu sozinho e que não houve abuso sexual.

A confissão desencadeou uma megaoperação para comparar as informações dadas por Maicol com as provas já recolhidas, além de uma movimentação intensa na delegacia, onde familiares de Vitória buscavam respostas e a defesa de Maicol negava a declaração de culpa do réu.