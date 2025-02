Mais uma vítima: aposentado cai no golpe do falso Elon Musk e perde R$2 mil Idoso foi ludibriado a comprar vários cartões-presente em troca de um prêmio, que nunca veio Cidade Alerta Interior SP|Do R7 07/02/2025 - 13h42 (Atualizado em 07/02/2025 - 13h42 ) twitter

Um aposentado de Goiás caiu no golpe do ‘falso Elon Musk’ e perdeu R$2 mil. Tudo começou na rede social Facebook, quando o homem viu que poderia ser ‘amigo’ do empresário. A conversa evoluiu para o Telegram e o idoso foi ludibriado a comprar vários cartões-presentes em troca de um prêmio, que nunca veio. Além disso, o idoso também fez depósitos de Pix para o golpista.

Em relato, o aposentado contou que também já havia conversado virtualmente com uma pessoa que se dizia ser o Príncipe Harry, da Inglaterra e que oferecia acesso facilitado à Família Real britânica.

Nesse caso, o idoso desistiu da troca de mensagens porque o falso príncipe estava pedindo muito dinheiro.