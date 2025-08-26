Marinha e Força Aérea buscam família de Matão após naufrágio em Santos (SP) Dois corpos foram encontrados, mas ainda não há identificação oficial; mau tempo dificulta resgate Cidade Alerta Interior SP|Do R7 26/08/2025 - 20h41 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h41 ) twitter

As buscas pela família de Matão (SP), que desapareceu após o naufrágio de uma lancha em Itanhaém (SP), continuam. Nesta terça-feira (26), dois corpos foram encontrados no mar, mas ainda não foram identificados. A operação de resgate enfrenta dificuldades por causa do mau tempo e da baixa visibilidade. A Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira atuam na região.