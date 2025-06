Menino de 7 anos morre após ser atingido por linha com cerol em Ribeirão Preto (SP) Vítima foi atingida enquanto andava de bicicleta Cidade Alerta Interior SP|Do R7 02/06/2025 - 19h26 (Atualizado em 02/06/2025 - 19h26 ) twitter

Um menino de 7 anos morreu em Ribeirão Preto (SP) após ser atingido por uma linha de pipa com cerol. O acidente aconteceu no Jardim Zara, na zona leste da cidade, quando a linha se enroscou no aro da bicicleta e cortou profundamente o pescoço da criança. Vizinhos tentaram socorrê-lo, mas o menino não resistiu.