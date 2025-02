Menino de 9 anos atacado por pit bull segue internado em Monte Alto (SP) Criança recebeu mais de 200 pontos em várias partes do corpo Cidade Alerta Interior SP|Do R7 03/02/2025 - 11h12 (Atualizado em 03/02/2025 - 11h12 ) twitter

Permanece internado na cidade de Monte Alto (SP) o menino de 9 anos que foi atacado por um pit bull enquanto brincava na rua.

O caso aconteceu no último dia 30, no bairro São Miguel, e foi testemunhado por vizinhos. Eles disseram que o cachorro saiu por um buraco da porta da sala da residência de sua proprietária e atacou o garoto, jogando-o no chão e mordendo sua nuca.

O delegado do caso tipificou o crime como lesão corporal dolosa, entendendo que a dona do animal foi omissa ao permitir que ele fugisse da casa.