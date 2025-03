Militares são expulsos do Exército após agredirem soldado Os agressores responderão por lesão corporal e violência contra inferior hierárquico Cidade Alerta Interior SP|Do R7 06/03/2025 - 15h36 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h36 ) twitter

Seis militares foram expulsos do Exército em Pirassununga (SP) após agredirem um soldado de 19 anos. O incidente ocorreu no quartel. A vítima foi forçada a realizar tarefas e, ao se recusar, foi agredida fisicamente. Além dele, outras cinco pessoas são mencionadas como vítimas no processo.

Os agressores responderão como civis na justiça militar por lesão corporal e violência contra inferior hierárquico. O Exército confirmou a expulsão dos envolvidos e oferece suporte médico e psicológico às vítimas. O caso levanta questões sobre limites e condutas dentro do ambiente militar.