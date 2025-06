Mistério cerca desaparecimento de enfermeira em São Carlos (SP) Apartamento com vestígios de sangue e mensagens ampliam tensão sobre o paradeiro de Pâmela Helena Cidade Alerta Interior SP|Do R7 25/06/2025 - 19h05 (Atualizado em 25/06/2025 - 19h05 ) twitter

A enfermeira Pâmela Helena está desaparecida há uma semana em São Carlos (SP). Antes do sumiço, ela enviou mensagens de despedida a amigos e familiares. A irmã encontrou o apartamento revirado, com sangue e bilhetes no chão. Imagens de segurança mostram Pâmela em uma loja de conveniência pouco antes de seu carro ser localizado na casa da ex-namorada. A polícia investiga o caso.