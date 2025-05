Moradores de Pontal (SP) ficam chocados com investigação de envenenamento na família Garnica Drama familiar expõe suspeitas e gera revolta na comunidade local Cidade Alerta Interior SP|Do R7 23/05/2025 - 21h02 (Atualizado em 23/05/2025 - 21h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Pontal (SP) está em choque com as investigações sobre um possível envenenamento envolvendo a família Garnica. Nathália Garnica e Larissa Rodrigues seriam as vítimas, e as suspeitas recaem sobre Luiz Antônio Garnica e sua mãe. A exumação do corpo de Nathália, realizada recentemente, pode trazer novas evidências. A população vive uma mistura de indignação e apreensão diante da possibilidade de um crime dentro da própria família.