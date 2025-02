Morre criança envolvida em acidente em Sertãozinho (SP) Miguel, de 6 anos, estava com a mãe em um carro que perdeu o controle, ficou atravessado na pista e foi atingido por um caminhão Cidade Alerta Interior SP|Do R7 07/02/2025 - 13h49 (Atualizado em 07/02/2025 - 13h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morreu a criança envolvida em um acidente de trânsito, na quarta-feira (05), em Sertãozinho (SP).

Miguel, de 6 anos, estava em um carro com a mãe quando o veículo perdeu o controle, ficou atravessado na pista e foi atingido por um caminhão. A mãe, Juliana, que está grávida, sofreu ferimentos e foi levada ao hospital, mas recebeu alta. Já Miguel não resistiu e veio a óbito.

A polícia irá investigar o caso, ouvir testemunhas e analisar imagens das câmeras do circuito interno para apontar as causas do acidente.